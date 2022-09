La vittoria, sofferta, della Roma a Empoli porta la firma di uno straordinario Paulo Dybala. Il campione argentino ha deciso la sfida contro i toscani con due lampi di classe cristallina (il gol che ha sbloccato la contesa e la pennellata per Abraham).. Un giocatore così logora solo chi non ce l’ha e permette di avere sempre una soluzione in più nei momenti di difficoltà.- Paulo Dybala ha firmato con la Roma un contratto da 4,5 milioni di euro più bonus a stagione, per arrivare a un massimo di 6 milioni di euro annui.. La Joya ha rinunciato a qualcosa di importante pur di vestire la maglia giallorossa. Con buona pace di Manchester United e Inter che avevano trattato a lungo il suo acquisto con l’agente Antun e gli intermediari vicini all’argentino. Ora a goderselo sono i tifosi della Roma e un Josè Mourinho sempre più consapevole che alle giocate del suo campione servirà aggiungere l’armonia tattica di una squadra che si è persa, sul piano del gioco, dopo un ottimo avvio di stagione.