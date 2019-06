La Roma annaspa, divisa tra addii dolorosi e altri necessari e inevitabili. Edin Dzeko è parte della diaspora giallorossa, con ogni probabilità andrà all’Inter. Così, il neo ds Petrachi ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un sostituto adeguato. Il budget, tra 25 e 30 milioni di euro, non permette voli pindarici (ad esempio Belotti), ma i giallorossi sono al lavoro tra sogni e idee più praticabili.



SOGNI PROIBITI? - Suggestioni, sogni di mezza estate, complicati, non impossibili. Due su tutti: Gonzalo Higuain e Dries Mertens. L’argentino classe '87 è una dolce illusione che può divenire concreta possibilità, ma i costi sembrano proibitivi: l’ingaggio di oltre 7 milioni a stagione è poco compatibile con la politica societaria dei giallorossi, e i 36 milioni richiesti dalla Juve sono fuori budget. Certo, se i bianconeri, che volentieri avallerebbero una sua cessione, dovessero aprire a formule e soluzioni alternative (come ad esempio un prestito oneroso), allora le cose potrebbero cambiare. In ogni caso, lo stesso Higuain, al netto delle dichiarazioni del fratello agente (“In Italia solo alla Juve"), non sembra convinto della destinazione. Mertens è l’altra idea magnifica, intrigante, per certi aspetti più praticabile rispetto all’argentino. Sia per il cartellino che per l’ingaggio la spesa sarebbe tollerabile, senza contare che i rapporti tra Roma e Napoli, dopo l’affare Manolas-Diawara, sono ottimi. Resta però da valutare, anche in questo caso, la volontà del giocatore.



OBIETTIVI - Sam Lammers è un’idea concreta. Attaccante del PSV, classe ’97, nell’ultima stagione ha sommato 16 reti e 5 assist con l’Heerenveen, dove era in prestito. Tecnico e allo stesso tempo forte fisicamente (1,90 cm), in patria spesso lo paragonano a van Nistelrooy, suo idolo d’infanzia. Seguito anche dalla Sampdoria, costa circa 12 milioni di euro. Leonardo Pavoletti è l’altra ipotesi low cost: segna tanto, e nell’affare con il Cagliari potrebbe rientrare anche Defrel. Sempre nel reparto offensivo, Fonseca vorrebbe portare a Roma Taison, ma l’arrivo dell’esterno brasiliano dallo Shakhtar è legato all’eventuale (al momento difficile) cessione di El Shaarawy.