A distanza di poche ore dal contratto depositato in Lega nel pomeriggio, la Roma ha ufficializzato l'arrivo dicon un comunicato ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Georginio Wijnaldum. Il 31enne olandese arriva in giallorosso a titolo temporaneo dal Paris Saint-Germain. L’accordo prevede l’opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23. Wijnaldum, attuale capitano della nazionale olandese, prima della stagione nel Paris Saint-Germain ha militato nel Feyenoord, nel PSV Eindhoven, nel Newcastle e nel Liverpool. In carriera ha vinto una Champions League, la Premier League, la Ligue 1 oltre alle coppe nazionali in Inghilterra e in Olanda.- "È davvero emozionante essere un giocatore della Roma. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul club e sui tifosi., così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore. Mi impegnerò a dare il 100% e ad aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi in questa stagione".- "La scelta di Wijnaldum di venire alla Roma. Non possiamo che essere particolarmente felici del suo arrivo: Gini ha un’innata leadership, che l’ha portato a diventare capitano di una delle nazionali più forti del mondo, oltre a una classe che renderà sempre più competitiva la nostra squadra".