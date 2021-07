Il mercato della Roma continua ad essere in grande fermento e, dopo l'arrivo del portiere Rui Patricio e dell'esterno mancino Matias Viña, Tiago Pinto ha concluso in queste ore anche l'operazione che porterà alla corte di José Mourinho l'attaccante uzbeko Eldor Shomurodov, in arrivo dal Genoa.



Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'affare verrà definito nei suoi ultimi dettagli nella giornata di domani per una cifra che, al netto dei bonus, toccherà quota 20 milioni di euro. La Roma avrà dunque un nuovo attaccante al fianco di Dzeko e Borja Mayoral, mentre il presidente genoano Preziosi, che lo aveva acquistato per 7,5 milioni dal Rostov, inanella l'ennesima plusvalenza della sua carriera. Il giocatore uzbeko potrebbe sbarcare a Roma a inizio della prossima settimana per poi aggregarsi al resto dei compagni, in ritiro in Portogallo.