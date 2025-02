La Roma blinda Pisilli: ufficiale il rinnovo

Getty Images

La società capitolina ha infatti ufficializzato sui propri canali e sul proprio sito il rinnovo del classe 2004, legato ora alla Roma con un accordo fino al- L’AS Roma è lieta di annunciare che Niccolò Pisilli ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.Classe 2004, il centrocampista – fiore all’occhiello del settore giovanile giallorosso – è diventato rapidamente un punto di forza della Prima Squadra collezionando 34 presenze complessive (e 4 gol segnati) tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Congratulazioni, Niccolò!- In questa stagione Pisilli ha collezionato 31 presenze complessive realizzando 3 gol (2 in Serie A, 1 in Europa League).