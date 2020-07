La Roma è al lavoro per blindare Nicolò Zaniolo con un nuovo contratto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in questi giorni i colloqui con l’a.d. Fienga sono stati positivi. Nonostante la corte di Juve, Inter, Tottenham e Real Madrid - che in ogni caso ora non potrebbero offrire i 70 milioni desiderati - Zaniolo resterà alla Roma. Così presto si avvieranno le trattative per il rinnovo. Nicolò guadagna 1,6 milioni più tre livelli di bonus (fra gol e assist), che andranno nel consolidato. Per ora ne ha centrati due, così il suo ingaggio a settembre ripartirà da 2,2 milioni fissi. L’obiettivo è di arrivare presto a 3 più premi. Non certo impossibile. Per il momento, meglio pensare a 3 traguardi più agevoli: cambiare casa (lascerà quella di Totti per andare in una villa con piscina a Casal Palocco), giocare da titolare prestissimo (se non sarà con la Fiorentina, l’obiettivo è la Juve) e fare una grande Europa League.