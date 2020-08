La Roma cambia, ancora una volta. Morgan De Sanctis ha già comunicato a Fienga che lascerà il suo posto da direttore sportivo. Al suo posto, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è Nicolas Burdisso, attualmente ds del Boca Juniors, il favorito numero uno.





Baldini lo ha già chiamato proponendogli l’incarico, e il suo nome è gradito alla piazza per il passato in giallorosso da giocatore. Bisognerà capire se la nuova proprietà, con Friedkin al momento unico potenziale acquirente, avallerà la candidatura dell’argentino. In quel caso, sarebbe Burdisso a gestire il mercato che partirà nel prossimo mese di settembre.