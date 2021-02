La Roma cambia il proprio reparto medico e per i traumi ortopedici ha sottoscritto e ufficializzato un nuovo accordo con la Klinik Gut di St. Mortiz, la stessa a cui la società giallorossa si è rivolta la scorsa estate per verificare la condizione fisica di Arkadiusz Milik prima che saltasse il suo trasferimento.



IL COMUNICATO

L’AS Roma è lieta di annunciare di aver stretto un accordo di collaborazione con la Klinik Gut di St. Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer. La clinica svizzera è una delle eccellenze internazionali dell’assistenza sanitaria sportiva altamente specializzata, tra le diverse discipline, nel campo dell’ortopedia.



La collaborazione prevede l’opportunità di ricorrere all’esperienza del Dott. Ahlbaumer e del suo staff per consulenze ortopediche nell’eventualità di traumi o problematiche relative ai calciatori del Club, che avranno anche la possibilità di sottoporsi a una serie di esami valutati dagli esperti della Klinik Gut.



“Siamo davvero molto soddisfatti di poter contare sul supporto di una realtà che da anni si è specializzata nel trattamento e nel percorso di recupero di atleti alle prese con infortuni”, ha dichiarato Tiago Pinto, General Manager dell’area sportiva del Club. “Poter allargare la nostra rete di consulenza a una struttura così all’avanguardia in questo campo rappresenta un valore aggiunto di grande importanza per il nostro staff medico”



La Klinik Gut offre trattamenti di eccellenza mondiale dedicati agli atleti, sia nel campo della chirurgia sia nel percorso di riabilitazione post operatoria.