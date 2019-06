La Roma pensa a Marek Hamsik. L'ex capitano del Napoli vuole tornare in Italia, è già stanco dell'esperienza in Cina. Secondo Repubblica i giallorossi ne stanno parlando con il Dalian Yifang, stuzzicati dall'idea. I capitolini inserirebbero nell'operazione Javier Pastore: l'argentino non rientra più nei piani, così si fa largo l'idea di uno scambio con conguaglio a favore della Roma. A sei mesi dall'addio al Napoli, Hamsik potrebbe dunque avere la possibilità di tornare in Italia, vestendo però una maglia diversa da quella indossata per 12 anni.