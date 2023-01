Un tentativo per regalare subito a José Mourinho un rinforzo offensivo lo sta facendo la Roma che negli ultimi giorni ha ripreso i contatti per Houssem Aouar. Il centrocampista francese è in scadenza con il Lione che non vuole lasciarlo partitre se non dietro lauto pagamento nonostante un contratto in scadenza a fine stagtione. Su Aouar c'è anche il Milan che però non forzerà la mano a gennaio e lavorerà su di lui per acquistarlo a parametro zero.