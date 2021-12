Francesco Totti si è raccontato in un'intervista al quotidiano spagnolo Sport. L'ex capitano della Roma, ora a capo della sua agenzia scouting, si trova a Barcellona per assistere Toni Caravaca, uno dei giovani della sua scuderia."Da quando ho deciso di intraprendere una nuova carriera, la mia giornata è una sfida. Passo più tempo lontano da casa di prima, ma sono felice""Non stiamo solo cercando un nuovo Totti, stiamo cercando giocatori di grande talento in tutto il mondo. Pertanto, per trovare buoni calciatori devi visitare molti paesi""Quello che ci ha sorpreso di lui è la sua eleganza, come si posiziona in campo. È diverso dagli altri giocatori. Prima di passare la palla, pensa con la testa e questo è ciò che può farti differenziare dagli altri calciatori. È giovane e ha ancora margini di miglioramento in alcuni aspetti""Ottimamente. Mi piace e mi diverte perché sono ancora legato al calcio. Questo sport è il mio mondo e la mia vita. Posso dirti che guardo molte partite e continuo ad emozionarmi""È stata una sorpresa per tutti. Pensavo che Leo avrebbe finito la sua carriera al Barcellona. Immagino che la società abbia fatto di tutto per continuare a contare su di lui, ma a volte accadono cose extra sportive che portano a queste situazioni. Mi dispiace per il Barça, ma Messi, ovunque giocherà, starà bene""Credo che ogni giocatore quando è in campo voglia fare del suo meglio per dimostrare il proprio valore. Per questo, qualunque squadra sia, giocherà sempre al 100%""Diciamo che ora, tornando indietro, sarebbe troppo facile dire sì o no. Per me restare a Roma è stata la scelta migliore. È vero che a un certo punto della mia carriera sono stato molto vicino a firmare per il Real ma, come ho detto prima, la scelta è stata soprattutto di cuore. È normale che quando giochi in certe squadre come la Roma, a differenza del Real Madrid, hai meno possibilità di vincere una Champions League, ma per me la Roma è la mia Champions""Onestamente, non ho mai parlato con il Barcellona. Il Real Madrid avrebbe fatto di tutto per ingaggiarmi. Mi fa male perché il Barça è una squadra che mi piace vedere e sarebbe stato bello giocare per il Barça. In un altro mondo o in un altro tempo sarebbe potuto succedere""L'ho detto perché quando ero bambino ed ero a Roma ero un tifoso del Real Madrid. È stata la squadra fuori dall'Italia che mi ha emozionato di più""Diciamo che quando si vince un titolo come un Europeo, i tifosi si aspettano di più. Nessuno si aspettava che l'Italia giocasse gli spareggi del Mondiale. Ora devi concentrarti sul battere la Macedonia e cercare di battere il Portogallo o la Turchia in finale. Siamo l'Italia""L'ho conosciuto per alcuni mesi alla Roma e mi sembra un grande allenatore e una bella persona. Luis Enrique ha il suo metodo di lavoro e va rispettato. Posso dire che mi sono trovato molto bene con lui e mi è piaciuto averlo come allenatore. Inoltre, mi sembra che stia facendo molto bene con la Spagna""Spero che in questa stagione la Roma sia tra le prime quattro per giocare la Champions League la prossima stagione. Penso che 'Mou' sia un grande allenatore e possa portare la squadra ai vertici d'Italia. I tifosi non hanno molta pazienza perché da tempo non vincono nulla, ma con l'arrivo di Mourinho c'è molta speranza di riconquistare un titolo. È ciò di cui hanno bisogno i tifosi"."È una situazione un po' particolare, visto che siamo abituati a vedere il Barça vincere facilmente e giocando un buon calcio. Ora il club sta attraversando una situazione difficile, ma tornerà sicuramente tra le migliori squadre d'Europa""Se allena come ha giocato, il Barça non avrà alcun problema""Vedo un futuro molto importante perché la base del calcio è giocare con giovani di qualità come loro""Il mio consiglio è di condurre una vita professionale e divertirsi giocando a calcio. Ognuno ha il suo modo di essere e vivere questo sport. Dargli consigli non è facile, ma l'importante è che si diverta a giocare per tirare fuori il suo talento""Parliamo di un giocatore formidabile. La penso come Xavi: se è bravo, può fare la differenza in qualsiasi partita""È molto complicato, ma è il Barcellona e tutto può succedere""Parliamo di giocatori straordinari. L'importante è che ci facciano divertire a calcio. Se dovessi sceglierne uno, giocherei con Mbappé perché si avvicina di più al mio gioco. Faremmo una bella coppia""Sogno di fare il mio lavoro di rappresentante così come ho fatto in campo da calciatore"