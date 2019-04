La Roma sogna Antonio Conte. C'è già stato un primo contatto esplorativo tra il club giallorosso e l'ex ct dell'Italia, in cima alla lista dei desideri dal presidente James Pallotta per la panchina della prossima stagione. Per convincerlo serviranno la qualificazione alla prossima Champions League e un forte impegno societario a programmare un futuro diverso da quello delle ultime estati: una vera rivoluzione della prospettiva che fino a oggi ha portato a sacrificare gente come Alisson o Salah.



Sempre secondo La Repubblica in edicola oggi, sull'allenatore ex Juventus si è mossa per tempo l'Inter di Marotta, che oggi è in vantaggio. Conte, pure nel mirino del Milan, deciderà il proprio futuro entro fine mese. La Roma è pronta a battere delle altre piste: in Toscana sono tutti certi che tra Franco Baldini e Maurizio Sarri ci sia più di un impegno nel caso (possibile) in cui il Chelsea decida di cambiare allenatore. Gattuso è la prima scelta di Totti, Giampaolo e Gasperini sono alternative realmente esistenti.