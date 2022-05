La serataccia vissuta ieri sera dall’arbitro Guida e da tutta la squadra arbitrale, a partire al dubbio rigore fischiato in apertura a Nico Gonzalez, ha lasciato molti strascichi dopo il fischio finale di Fiorentina-Roma. Il popolo giallorosso, che comunque riconosce la grande prova messa in campo dalla squadra di Vincenzo Italiano ed un approccio alla sfida sbagliato da parte della propria squadra, ha da recriminare soprattutto per l’utilizzo e la gestione del Var.



Dopo le parole infuocate di Mourinho ai microfoni di Dazn, in cui ha più volte chiamato in causa Guida e l’assistente al Var Banti, la polemica si sposta sulle colonne de Il Messaggero. Il quotidiano capitolino sottolinea come nonostante la pessima prova dei giallorossi la partita di ieri sia stata influenzata dall’ennesima decisione arbitrale dubbia: l'ennesima conferma di una saga, secondo gran parte della tifoseria giallorossa, che si protrae dall'inizio del campionato. La sensazione che aleggia al fischio finale, è che fosse una sconfitta quasi annunciata.