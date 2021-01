La Roma non è una società mangia-allenatori, per usare una terminologia un po’ datata ma ancora efficace., in senso letterale.Non appena c’è una difficoltà, all’interno del club giallorosso - e attorno a questo - si scarica l’uomo che sta in panchina come se fosse. Del resto è più facile cacciare lui che ammettere di non avere una squadra all’altezza delle ambizioni coltivate dal club, spesso esagerate rispetto al valore dell’organico. E non è solo più facile, ma anche più conveniente:La Roma ha scaricato come fossero ferri vecchi prima, colui che ha rilanciato il sogno della grande sfida alla Juve, e poi, che ha guidato i giallorossi a una storica semifinale di Champions dopo un’epica rimonta sul Barcellona. Diverso il discorso di, che ha deciso di andarsene all'Inter di sua volontà. Ora è la volta diFonseca ha in mano una buona squadra, chee più o meno al livello del Milan e della Lazio., insomma, alla quale i Friedkin hanno imposto un obiettivo più alto: la Champions. Adesso, con Juve-Napoli da recuperare,(uno lo ha perso per il pasticcio regolamentare di Verona con Diawara): davanti ha solo Milan e Inter., come se stesse lottando per la salvezza con poche possibilità di riuscita.La Roma ha perso malissimo il, si è fatta eliminare dalloin Coppa Italia e, soprattutto, in questa gara ha commesso. Uno sbaglio, quest’ultimo, che la stessa società ha attribuito al team manager, licenziandolo, e non a Fonseca.esterno e soprattutto interno alla Roma? Tutto per due partite perse, sebbene in modo clamoroso?In attesa di una risposta che non arriverà,: al prossimo passo falso, salterà. E si cercherà di portare in giallorosso. Se poi le cose non andranno bene per qualche partita,@steagresti