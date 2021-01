#RomaSpezia Guarda che è il sesto cambio



Team Manager Roma: pic.twitter.com/fSsnRTRUYr — **renzwk** (@renzwk) January 19, 2021

Laperde contro lo, sul campo, per 4-2, in 9 contro 11. Ma anche se avesse vinto, avrebbe perso. Sì, per i 6 cambi effettuati da Pauloe il suo staff, che avrebbero mandato comunque ko, per 3-0, il club giallorosso, centrandoimportante in questa prima parte di stagione, dopo il casocontro il Verona. E, sui social, citando, la cosa non è passata inosservata, col popolo del web che non ha lasciato scampo alla Roma.