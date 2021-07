La Roma e Francesco Totti di nuovo insieme? Non per ora, almeno secondo quanto riferito ieri dal ds Tiago Pinto ad alcuni tifosi con cui si è intrattenuto fuori dal centro allenamenti. Totti vorrebbe un ruolo decisionale importante che alla Roma non sono disposti ad offrirgli nonostante il gradimento di Mourinho e la posizione conciliante dei Friedkin. Inoltre l'ex capitano giallorosso è ora preso dal suo progetto di scouting e di procuratore che difficilmente abbandonerebbe se non per un'offerta importante.