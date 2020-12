L’ha vinta la Roma (con 3 gol ma senza entusiasmare), l’ha persa il Torino (nonostante l’orgoglio), l’ha rovinata Abisso in una di quelle serate in cui la categoria arbitrale finisce per forza sotto accusa. L’arbitro di Palermo ha ammonito dopo 7' Singo per un fallo su Mkhitaryan. Giallo giusto. Dopo altri 8', Singo ha fatto un intervento onesto, senza la minima volontà di far male, allungando il piede (ma tenendolo basso) per cercare la palla su cui Spinazzola è arrivato per primo. Era fallo, ma nemmeno lontanamente da giallo. Era appena il 15' del primo tempo, punteggio 0-0, Abisso si è frugato nel taschino, ha tirato fuori un altro giallo e ha cacciato il giovanissimo ivoriano. La partita vera è finita lì. Ne è iniziata un’altra impari e ingiusta.



AVVIO GRANATA - In quel primo quarto d’ora la Roma aveva avuto l’occasione più ghiotta, però Bruno Peres aveva sbucciato la palla sull’assist di Mkhitaryan, il migliore dei giallorossi fin da allora. La partita, però, la stava giocando meglio il Torino. Con una rivoluzione partita dal cambio del portiere (fuori Sirigu, il dodicesimo della Nazionale, dentro Vanja Milinkovic-Savic), Giampaolo aveva sorpreso Fonseca. Il tecnico granata ha schierato la difesa a 5, con tre centrocampisti di contenimento e con Lukic alle spalle dell’unica punta, Belotti. La Roma ha tardato a trovare le contromisure, non sapeva come interrompere le ripartenze del Torino, appoggiate sulle spalle di Belotti. Una volta in 10, Giampaolo ha tolto Gojak e inserito Ansaldi a sinistra, con Vojvoda riportato a destra, per schierare la squadra col 5-3-1.



POI IL RIGORE - Il Torino si è difeso come poteva, quindi con molte difficoltà. Del resto se ha la peggiore difesa del campionato, una ragione dovrà esserci. La Roma ha raddoppiato su rigore con Veretout (una sentenza dal dischetto: 9 gol su 9 rigori da romanista), rigore causato da un contatto di Bremer su Dzeko che si era avventato su uno sciagurato passo indietro, verso il portiere, di Belotti.

- Pur senza esagerare come ritmo e qualità,ed è diventato il centrocampista che ha preso parte a più gol in questa stagione nei migliori 5 tornei d’Europa: 12, con 7 reti e 5 assist. Non solo, Mkhitaryan ha preso parte a 14 gol in 17 gare (8 gol e 6 assist) tra Serie A e Europa League. Sono numeri da grande giocatore.- Nel finale del primo tempo si è fatto male Ansaldi ed è entrato Edera. Era già la seconda “finestra” di sostituzioni per Giampaolo. Nell’intervallo, l’allenatore granata ha fatto altri due cambi, Rincon e Segre per Meité e Lukic.e sul suo taccuino sono finiti anche Bruno Peres e Mancini. Questa era la ragione per cui i due sono rimasti negli spogliatoi: con questo Abisso, poteva succedere di tutto. Al loro posto sono entrati Karsdorp e Kumbulla.La Roma ha continuato a giocare a basso ritmo, sfruttando la qualità della zona di sinistra con gli attacchi di Spinazzola, gli spunti di Mkhitaryan e la spinta di Veretout. Da Spinazzola è arrivata una bella palla-gol per Pellegrini che si è fatto respingere il tiro da Lyanco. Dopo meno di un’ora, sul 2-0 e senza più partita, Fonseca ha tolto Dzeko (col pensiero rivolto a Bergamo) e Villar per la stessa ragione per cui aveva sostituito Bruno Peres e Mancini: con un giallo che gli pendeva sulla testa e con l’Abisso di questa gara meglio evitare sorprese. Sono entrati Borja Mayoral e Pedro, mentre Pellegrini è arretrato a centrocampo accanto a Veretout.(63 per cento nella ripresa). Edera, con un tiro violentissimo, ha centrato l’incrocio dei pali,, Pau Lopez ha respinto male un suo tiro da fuori area, Ibanez ha peggiorato la situazione con un intervento scomposto e Belotti, di rapina, ha segnato il suo gol numero 101. Giampaolo ha provato l’ultima carta, quella di Bonazzoli, che si è presentato con un sinistro uscito di niente. La Roma era in affanno, aveva perso tensione e non riusciva a rientrare in partita, mentre il Toro stava continuando ad attaccare, ma gli sforzi finali non sono bastati all’ultima squadra della classifica.I tre punti l’hanno spinta al terzo posto dove ha agganciato la Juventus, dopo il sorpasso su Napoli e Sassuolo. Il Milan ha quattro punti in più, l’Inter tre.Marcatori: 27′ Mkhitaryan, 44′ Veretout (rig.), 68′ Pellegrini, 73′ BelottiAssist: 68' MayoralEspulsi: 14′ Singo (doppia ammonizione)​Ammoniti: 7′ Singo, 21′ Peres, 23′ Mancini, 56′ Villar, 78′ LyancoROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (45′ Kumbulla), Smalling, Ibanez; Bruno Peres (45′ Karsdorp), Veretout, Villar (60′ Pedro), Spinazzola (70′ Calafiori); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (59′ Mayoral). All.: Paulo FonsecaTORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno (77′ Bonazzoli), Lyanco, Bremer; Singo, Gojak (23′ Ansaldi 45′ Edera), Meite (45′ Rincon), Linetty, Vojvoda; Lukic (45′ Segre); Belotti. All.: Marco GiampaoloArbitro: Abisso