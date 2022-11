La Roma si porta a casa la Supercoppa femminile battendo ai rigori la Juventus e confermandosi società specialista delle finali e dei tiri dal dischetto. Il club giallorosso, infatti, si era qualificato per questa sfida vincendo la sua prima e unica (fino ad oggi) finale disputate in tutte le competizioni. A maggio furono decisivi i rigori per battere il Milan e alzare la Coppa Italia, mentre oggi i rigori sono serviti a mettersi alla spalle la Juventus.



La gara nei 120 minuti di gioco era in realtà finita 1-1. Nel primo tempo il gol giallorosso firmato Giacinti, brava e fortunata nel controllare un tiro sbilenco di Haavi e battere Peyraud Magnin. Nella ripresa il pareggio su punizione di Boattin che batte Ceasar. La portiere rumena è però la protagonista della lotteria dei rigori finale grazie alle sue parate su Cantore e Girelli che rendono nullo l'errore giallorosso di Glionna e concedono alla squadra di Alessandro Spugna