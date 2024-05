Getty Images

La Roma ha riscattato Angelino: le cifre dell'operazione e il nuovo ingaggio

ET e FB

20 minuti fa



La Roma si tiene stretto il terzino spagnolo José Ángel Esmoris Tasende che i tifosi giallorossi hanno potuto apprezzare da gennaio in poi più semplicemente come Angeliño. Il terzino sinistro era arrivato in Italia lo scorso gennaio dal Lipsia, e dopo essere stato per i primi 6 mesi della stagione in prestito al Galatasaray, in un'operazione in prestito con diritto di riscatto, una delle ultime impostate dall'allora ds Tiago Pinto.





RISCATTO ESERCITATO - Da allora sono passati 5 mesi conditi da 16 presenze in Serie A, 4 in Europa League anche se fra Mourinho e De Rossi non sempre da titolarissimo e con 1 assist all'attivo (1 gol e 2 assist considerando anche il periodo al Galatasaray), ma la Roma si è convinta della bontà dell'operazione e ha esercitato il diritto di riscatto che lo terrà ancora in giallorosso



LE CIFRE - Per riscattare il suo cartellino al Lipsia andranno 5 milioni di euro, la cifra prefissata a gennaio, e che sarà pagabile in tre rate. Angelino invece ha firmato un nuovo accordo triennale con scadenza 30 giugno 2027 e con un ingaggio che sarà di 1,8 milioni di euro netti a stagione.



NO A TIAGO PINTO E ALTRE OFFERTE - Abbiamo citato Angelino come operazione chiusa da Tiago Pinto e non l'abbiamo fatto casualmente. Proprio il nuovo direttore sportivo del Bournemouth ha infatti provato a soffiare il terzino spagnolo alla Roma in questi giorni con una proposta contrattuale più alta ma lui ha preferito declinare la proposta così come quelle di altri club proveniente da Liga e Bundesliga. La Roma era la priorità e ora è arrivata la certezza sul suo futuro in giallorosso.