Nei piani di mercato della Roma c'è l'idea di confermare in giallorosso Romelu Lukaku. La società è contenta di come il belga si è inserito nella nuova realtà, 8 gol in 11 partite tra campionato e coppe e la serenità ritrovata dopo un'estate complicata.: l'attaccante inglese è ancora fuori per la rottura del legamento crociato, il percorso riabilitativo sta procedendo secondo la tabella prevista ma l'ex Chelsea a gennaio potrebbe finire sul mercato.- Per il giocatore resta aperta la pista Premier League dove ci sono alcuni club che stanno valutando il suo profilo,. A proposito: in Inghilterra si è parlato anche di un possibile scambio con il Chelsea inserendo Abraham nell'affare Romelu, i Blues stanno cercando un nuovo attaccante per gennaio ma bisogna prima capire quali saranno le condizioni fisiche di Tammy che dovrebbe rimanere ancora un paio di mesi fuori dal campo.- L'infortunio rimediato a giugno scorso ha cambiato i piani dell'ultimo mercato della Roma, che già in estate stava pensando di vendere Abraham in Inghilterra.. La rottura del legamento crociato, però, ha tolto Tammy dal mercato e così i giallorossi hanno puntato sul prestito di Lukaku. Una soluzione last minute che alla fine non è andata neanche così male. Ora non vogliono lasciarlo più, pronti a sacrificare Abraham per confermare Romelu.