Le vicende di campo si incrociano con quelle di mercato per una Roma che confida di consegnare presto a José Mourinho altri due rinforzi (Wijnaldum e un difensore centrale) dopo il colpo Dybala, ma che inizia a lavorare intensamente anche alle uscite. Tra i calciatori che non rientrano più da tempo nei piani dello Special One ci sono certamente Jordan Veretout e Carles Perez, al centro di trattative che presto potrebbero portarli lontano dalla Capitale. Un'ulteriore conferma arriva dalla lista dei convocati del club giallorosso per il test amichevole di Tel Aviv contro il Tottenham, di cui i due calciatori non fanno parte, alla pari di Shomurodov.



IN USCITA - Se per l'attaccante spagnolo Tiago Pinto è al lavoro per trovare una soluzione tra quelle arrivate sin qui dalla Liga, Getafe e Celta Vigo su tutte, più definita è la situazione relativa al centrocampista francese. Il Marsiglia sta lavorando da settimane per raggiungere un accordo definitivo con la Roma circa la valutazione di Veretout, che riceverà il via libera per la cessione non appena sarà concluso l'ingaggio dal Paris Saint-Germain di Wijnaldum. La prima richiesta del club giallorosso si attesta sui 15 milioni di euro, mentre l'OM non si è spinto per il momento oltre i 10; i contatti tra le parti rimangono comunque costanti in quanto la volontà reciproca è di trovare un accordo che soddisfi tutti.