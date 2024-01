La Roma mette le ali: un nome nuovo nell’asse con la Fiorentina. Pinto tratta Bakker con l’Atalanta

La missione di Tiago Pinto, in questi suoi ultimi giorni alla guida della Roma, è piuttosto chiara: creare i presupposti per una squadra sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore Daniele De Rossi. Il 3-5-2 Mourinhiano messo da parte, almeno per il momento, per un più offensivo 4-3-3. Ecco perché il club giallorosso sta lavorando su più tavoli per cercare di esaudire presto le richieste del proprio allenatore.Come raccontato dalla nostra redazione nella giornata di ieri la Roma ha avviato una trattativa con la Fiorentina: l’idea è quella di uno scambio di prestiti tra Belotti e Ikone. Lo scoglio sono i diversi ingaggi: il Gallo prende 2,5M netti (costa al club 5 lordi); mentre Ikonè guadagna 1,5 (lordi 2,2 con decreto Crescita). La viola ha proposto anche il croato Brekalo. Se ne riparlerà nelle prossime ore, l’asse Roma-Fiorentina può diventare incandescente.Un altro chiaro obiettivo sul mercato della Roma è quello di arrivare, in tempi brevi, a un nuovo terzino sinistro. Piace Biraghi ma la Fiorentina non sembrerebbe così propensa a lasciar partire il proprio capitano. Un’altra opzione concreta porta all’olandese Bakker che vuole lasciare l’Atalanta: si ragiona sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.