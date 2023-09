E adesso? Mi ero voluto convincere che, sì, in fondo il pareggio con il Toro fosse stato una vittoria dal punto di vista del risveglio muscolare e tecnico. Mi ero voluto convincere che da lì la Roma sarebbe ripartita forte, convinta, decisa. Perchè la cosa più bella del pallone non è il gol, l'esultanza, il titolo. E' cullarsi nelle infinite illusioni. Ognuno la sua. Illusioni che a volte prendono forma e allora, sì, si tramutano in gol, esultanza e titoli. Il calcio è lo sport che più di tutti consente di cullare sogni ma è anche quello che ti rifila gli incubi peggiori. Mi ero voluto convincere che questo avvio di stagione non fosse quello che è invece realmente, un passo dopo l'altro nel baratro a suon di prestazioni sconcertanti. Il verdetto – che per fortuna non è Cassazione – dopo il match di Genova è freddo e spietato:E se fino alla finale di Europa League s'è celebrata la Roma di Mou, profondamente sua nella fase difensiva e nella cattiveria agonistica, adesso non si può non additare Josè quale primo responsabile di questo sfacelo. Lui si difende dicendo che mai la Roma aveva giocato due finali europee di fila. Vero. Ma Mourinho per primo sa che quello che s'è visto a Genova è qualcosa che va oltre la crisi, perchè dal punto di vista del carattere mai era stata messa in discussione una sua squadra.affondata dal Genoa con la facilità irridente con la quale è andato in gol Retegui.Ideali per cosa poi? Hai Dybala. Hai Lukaku. Già qui non dovremmo parlare di una squadra al quintultimo posto. E non mi pare che manchi la qualità generale, considerando il livello medio di questo campionato. So bene quanto sia difficile profanare il tempio, tirare una secchiata di vernice allo straordinario monumento portoghese,. Se è convinto di poter tirare fuori la Roma dalla palude. Se c'è ancora quel fuoco che – pur con limiti di gioco evidenti e un rendimento sorretto principalmente da calci piazzati e fase difensiva – come dice Mou, ha regalato due finali europee. Ma anche piazzamenti tristi in campionato, va detto per completezza.. E la faccia frastornata con la quale si è presentato davanti ai microfoni domenica sera non promette nulla di buono.