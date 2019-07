Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Roma è disposta a ogni sforzo pur di arrivare all'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain. Al momento l'argentino continua a ribadire la volontà di restare in bianconero, forte di un contratto con scadenza giugno 2021, che Paratici vorrebbe allungare di altri due anni spalmando il suo ingaggio di circa 7 milioni a stagione. Il nuovo stipendio del Pipita potrebbe così scendere sino a 4,5, ampiamente nei parametri della Roma, che offre un prestito con obbligo di riscatto. E per far cadere le ultime resistenze di Higuain, i giallorossi mettono sul piatto un ruolo da leader e la fascia di capitano che fu di Totti e De Rossi.