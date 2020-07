Non c'è spazio per Alessandro Florenzi, nemmeno nella Roma del futuro. L'addio di Petrachi nel ruolo di direttore sportivo e la ripresa del potere da parte di Franco Baldini non sposta di un centimetro gli equilibri creatisi nel club giallorosso dopo l'avvento in panchina di Paulo Fonseca. Florenzi farà ritorno nella Capitale al termine della stagione spagnola con la maglia del Valencia e poi andrà alla ricerca di una nuova destinazione.



GASPERINI PREME - Chi sta seriamente pensando all'esterno romano classe '91 è l'Atalanta di Gasperini, che già a gennaio aveva fatto un tentativo. I nerazzurri possono salutare il belga Castagne al termine del campionato e il tecnico di Grugliasco ha indicato proprio il nome di Florenzi come suo eventuale sostituto. Sempre dalla Roma può arrivare Cetin, difensore centrale turco classe '97 Mert Cetin, che non ha trovato praticamente mai spazio agli ordini di Fonseca, ma oggi il primo nome per l'Atalanta è quello di Alessandro Florenzi.