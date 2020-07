La Roma che è partita di primo mattino per Napoli per una partita che assume una valenza strategica per il finale di stagione, dopo il doppio ko con Milan e Udinese, si è risvegliata in una clima di contestazione. Il popolo giallorosso, esasperato dalle continui voci sul possibile cambio dell'assetto societario e dal rendimento molto deludente della squadra guidata da un Fonseca non più così certo di restare nella prossima stagione, si è fatto sentire. Esponendo un paio di striscioni polemici all'esterno del centro sportivo di Trigoria.



"Dirigenti e calciatori… dov’è il rispetto per i nostri colori?” e “Dirigenti assenti, squadra senza dignità… siete la vergogna di questa città", recitavano gli striscioni. Un episodio che risale alle scorse ore ma che descrive appieno in quale clima la Roma stia preparando una partita decisiva per conservare il quinto posto che vale l'Europa League (il Napoli è a -3) e tenere a distanza pericolose concorrenti come Milan ed Hellas Verona.