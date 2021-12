È stata una prima parte di stagione complicata, quella che ha vissuto la Roma. Tutt'altro che sereno e privo di sorprese e inciampi imprevisti il percorso di José Mourinho fin qui, con anche tanti infortuni che lo hanno privato di giocatori decisivi, tra i più importanti della sua rosa. Lo Special One ha così trovato nuovi leader a cui aggrapparsi, nuove certezze. Una di queste Gianluca Mancini, sempre in campo in campionato tranne nella sfida contro lo Spezia in cui era diffidato. Uno su cui la Roma ha scelto di costruire il suo presente e il suo futuro.



PIANO PER IL RINNOVO - Per il difensore è infatti in arrivo un rinnovo di contratto. Quello attuale scade nel 2024, quello nuovo avrà come termine il 2026 e vedrà anche un aumento di ingaggio per l'ex Atalanta. Un messaggio chiaro, per Mancini e per le squadre che in questi mesi si erano interessate a lui. Su tutte i club di Premier League, Everton in prima fila, che nei prossimi mesi, quando verrà formalizzata la nuova intesa, sapranno ancora più chiaramente quanto la Roma creda nel classe '96. E anche quanto sia alto il valore che i giallorossi danno al loro centrale, anche sul mercato.