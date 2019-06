La Roma, dopo le svariate richieste dell'Inter per Edin Dzeko, ha deciso di avanzare una proposta di scambio al club nerazzurro. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti,i giallorossi hanno chiesto in cambio il cartellino di Radu, portiere reduce da una buona stagione con il Genoa. La valutazione fatta dalla Roma per i due calciatori è di 30 milioni di euro.