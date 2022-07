. Su questo non c'è nulla da dire e sempre – ci mancherebbe – in attesa che il campo racconti le sue storie e piazzi le sue sentenze.in particolare dopo l'ingaggio di Abraham e Mou,, giusto per richiamare alle parole di Claudio Lotito. Ora, non si sa ancora quale possa essere il livello della Roma nella prossima stagione, considerando che, ma è certo che le mosse di mercato affreschino l'intenzione, netta, di costruire unaDybala e la sua straordinaria festa al 'Colosseo quadrato' altro non è stata che laCioè un pieno di entusiasmo che a Roma mancava da oltre un decennio, tranne rari sprazzi (Garcia, la leggendaria partita con il Barcellona). Un pieno di entusiasmo che si è alimentato con Mou, il successo in Europa e, adesso, con una campagna acquisti che sta prendendo una forma tanto esaltante quanto inaspettata. Paulo, ma anche un guerriero come, sono gli uomini giusti e di livello per pensare un po' più in grande. Non ne parliamo, poi, se come sembra arriverà Georginiocentrocampista di livello internazionale che accanto al serbo ci sta alla grande.. Non sono d'accordo con chi lo spernacchia e alza il sopracciglio sottolineandone il calo evidente al Toro – spesso infortunato però – nelle ultime stagioni. Intanto, ha giocato in una squadra modesta per anni. Poi,(che poi divenne la clausola della discordia...). Ecco, Belotti vice Tammy è invece una gran bella idea, considerando che. Abraham aveva una gran voglia di riscatto dopo un periodo certo non scintillante al Chelsea. Lo stesso vale per Matic allo United. E, ancora, Wijnaldum che al Psg non è riuscito a imporsi e certamente a caccia del riscatto (anche) in vista del Mondiale. E Dybala? Anche inutile sottolineare come sia animato dal benservito Juve. Per non parlare del Gallo, nel caso in cui la Roma decidesse di prenderlo.