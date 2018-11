La Roma si muove con forza sul mercato in vista del mercato di gennaio e ha pronti almeno 3 colpi di mercato per cercare di risollevare una posizione di classifica tutt'altro che rosea almeno nelle aspettative. 3 colpi, uno per reparto con obiettivi ben definiti e per cui, tuttavia, il ds Monchi dovrà battagliare scontrandosi con una ricca concorrenza fra cui, almeno per la Serie A, quella del direttore tecnico del Milan, Leonardo.



DOPPIA SFIDA - Nella lista del dirigente giallorosso, secondo il Corriere dello Sport, sono finiti due obiettivi dichiarati del club rossonero. Per la difesa piace il centrale brasiliano del San Paolo, ma con passaporto italiano, Rodrigo Caio. Costa poco meno di 10 milioni e il Milan, almeno per ora, non sembra intenzionato ad affondare il colpo. Per il centrocampo il sogno si chiama Donny van de Beek, centrocampista dell'Ajax classe '97 che il Milan sta seguendo da vicino. È assistito da Mino Raiola che con Monchi ha un rapporto diretto conoslidato, la scorsa estate, con l'acquisto proprio dai Lancieri di Justin Kluivert. Per un doppio confronto sempre più aperto. Fra Milan e Roma è doppia sfida fra mercato e campo, con la qualificazione in Champions League obiettivo comune. Chi la spunterà?