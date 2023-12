Si gioca per la Champions domenica sera all’Olimpico (fischio d’inizio alle 20:45), dove la Roma di Mourinho farà gli onori di casa per una Fiorentina da prendere con le pinze perché capace di qualsiasi prestazione tecnica e prova d’orgoglio. Basti pensare alla vittoria di mercoledì scorso in Coppa Italia con un’incredibile rimonta contro il Parma, partita decisa dai rigori, che ha consentito ai viola di accedere ai quarti di finale. Dopo aver subito due gol nel primo tempo, rischiando anche il terzo, la Viola ha raddrizzato le sorti della gara nel finale con Nzola all’83° e Sottil all’89° su rigore, poi i tempi supplementari e la lotteria dei tiri dal dischetto. In campionato le due squadre sono reduci da due vittorie: la Roma 2 a 1 in casa del Sassuolo; la Fiorentina, invece, al Franchi ha avuto ragione sulla Salernitana per 3 a 0. Un solo punto le separa in classifica: i giallorossi quarti a ventiquattro ed in zona Champions, con la formazione viola costretta a inseguire dopo le tre sconfitte subite nelle ultime cinque gare di campionato. Sarà il confronto numero 194 tra le due squadre, con bilancio complessivo favorevole alla Roma, vincente in 68 occasioni, contro i 59 successi viola. Più in equilibrio i dati relativi ai soli incontri di campionato, con 58 vittorie dei giallorossi e 50 dei viola. Il 13 gennaio scorso, all’Olimpico, fu Dybala con una doppietta a decidere le sorti della gara. Ed inoltre, i giallorossi hanno vinto le ultime cinque gare casalinghe mentre la Viola ha perso le recenti due partite in trasferta. Mourinho riproporrà la difesa di sempre con Mancini, Llorente e N’dicka davanti a Rui Patricio che prenderà posto tra i pali. Sulle corsie esterne spazio a Kristensen a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo permane il dubbio sulla disponibilità di Lorenzo Pellegrini, le cui condizioni fisiche non sono ancora ottimali e non è detto che parta titolare, le alternative sono Bove e Aouar. In attacco confermato il tandem Dybala - Lukaku. Il tecnico viola Vincenzo Italiano proporrà in porta Terracciano alle spalle di una difesa con i centrali Milenkovic e Martinez Quarta ed i terzini Kayode o Parisi e Biraghi. Sulla trequarti potrebbe essere recuperato Gonzalez, mentre ci saranno sicuramente Arthur e Duncan. Beltran dovrebbe essere il riferimento in attacco della squadra supportato da Bonaventura e Sottil. Gli analisti bancano favorita sulla lavagna la formazione giallorossa ma con quota 1 non bassa a 2,12, distante dal 3,30 dell’X e dal 3,50 del 2 viola. Lukaku primeggia ancora una volta nella speciale classifica del primo o ultimo marcatore della gara a 5,75, distanti gli altri a cominciare da Dybala a 7,25, Belotti e Abraham a 7,75. Azmoun è invece proposto a 8,50, Gonzalez a 8,75, El Shaarawy a 9,00, Pellegrini a 10,00, quindi a seguire tutti gli altri.