Tempo di rivoluzione in difesa in casa Roma. Il direttore sportivo dei giallorossi, Monchi, sta già lavorando in vista della prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare il reparto arretrato in vista di una possibile cessione di Manolas. Il difensore greco, nelle ultime settimane, si è affidato a Raiola e ha una clausola di 36 milioni di euro, cifra alla portata dei top club europei. Il dirigente spagnolo sta studiando diverse piste per il sostituto: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo numero uno di Monchi è Gianluca Mancini, 22enne difensore dell'Atalanta.



IL PIANO - Mancini, autore di cinque reti in questa stagione tra campionato ed Europa League, è da tempo nel mirino dell'Inter. Monchi vorrebbe bruciare la concorrenza proprio del club nerazzurro chiudendo l'operazione con l'Atalanta già a gennaio e lasciando il calciatore agli ordini di Gasperini fino a giugno. Il presidente del club orobico, Antonio Percassi, ha fissato il prezzo del difensore classe 1996: 25 milioni di euro, una cifra che non spaventa la società giallorossa.



ALTERNATIVA - Il blitz della Roma potrebbe sconvolgere i piani dell'Inter. Nonostante l'interesse concreto, Mancini al momento non rappresenta una priorità del club nerazzurro: da Andersen a Romero e Godin, la società di Corso Vittorio Emanuele sta seguendo attentamente altri profili e potrebbe decidere di non rilanciare in caso di una proposta del club capitolino all'Atalanta.