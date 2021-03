IL TABELLINO

. Questa con la Roma trasforma la gara di domenica prossima, ancora al Franchi col Parma, in un vero scontro diretto. Il Cagliari è salito a -4, il Torino è a -5 ma con due partite da recuperare. Poteva finire con un pareggio, ma la Roma ha voluto di più questa vittoria che la sostituzione di Ribery sull’1-1 a 10' dalla fine ha agevolato. Fino all’1-1 aveva fatto tutto Spinazzola: gol splendido e autogol in scivolata, la partita è stata chiusa però da Diawara, alla sua seconda da titolare in campionato.Prandelli temeva l’attacco sugli esterni della Roma e ha deciso per un difensore come Igor al posto di Biraghi, un esterno più offensivo, scelta azzeccata; dopo la panchina di Udine ha restituito un posto da titolare ad Amrabat (spostato sul centrosinistra, con Castrovilli sul centrodestra, per coprire l’ex viola Veretout) togliendo Eysseric; terzo cambio sulla destra con Venuti che ha ripreso la fascia al posto di Malcuit, ancora lontano dalla condizione migliore, ma da quella parte Spinazzola ha giganteggiato. Tre cambi anche per Fonseca rispetto al Milan, il giovane Kumbulla per Fazio (uno dei responsabili della sconfitta con i rossoneri), Diawara per Villar (che non aveva soddisfatto il tecnico, Diawara sì, eccome) e Bruno Peres per Karsdorp che, quando nel finale ha preso il posto di Peres, ha piazzato l’assist vincente.. Due tiri fuori misura di Diawara e Mkhitaryan, un colpo di testa alto di Vlahovic, per i primi 25 minuti era tutto qui. Poi è salito sulla scenache ha provato un paio di giocate, ma prevalevano ancora i lanci lunghi dalle due difese. L’ex Bayern tornava molto dietro per cucire un po’ di gioco, lo stesso faceva Lorenzo Pellegrini sull’altro fronte. In appoggio a Vlahovic restava Castrovilli, dall’altra parte vicino all’evanescente Borja Mayoral c’era Mkhitaryan.La Fiorentina teneva bene a sinistra con Igor che stava facendo decisamente meglio di Bruno Peres e proprio un’iniziativa dell’ex Spal ha dato il via alla prima occasione del primo tempo: palla a Ribery, assist per Vlahovic, sinistro del centravanti e respinta di Pau Lopez.. Nel finale del primo tempo Prandelli ha perso un punto di forza, Igor, per infortunio. Al suo posto è entrato Biraghi.(tiro al volo sul palo mal coperto da Dragowski) dopo un altrettanto splendido assist di Mancini. La squadra di Prandelli ha avuto il merito di pareggiare quasi subito in contropiede, grazie alla sciagurata copertura della difesa della Roma: mentre Ribery guidava alla sua maniera quella fantastica ripartenza nella metà campo giallorossa c’erano cinque viola e due giallorossi. Il cross finale di Biraghi è stato deviato nella sua rete da Spinazzola.Si erano già fatti male (problemi muscolari), Castrovilli (ed era entrato un giocatore lontano da tutto, dalla condizione fisica e dal gioco della squadra, come Kokorin) e Veretout (dentro Pedro che non ha sfruttato quella mezz’ora a sua disposizione).. Peraltro, ammonito e diffidato, non ci sarà domenica col Parma: non era il caso di farlo riposare. La Roma ha insistito e Diawara è diventato protagonista: lancio a destra per Karsdorp, inserimento in area a fari spenti, anticipo su Pezzella e gol. Il guardalinee ha alzato la bandierina, ma Aureliano dal Var ha rimesso le cose a posto.4’ s.t. Spinazzola (R), 16’ s.t. Aut. Spinazzola (F), 44’ s.t. Diawara (R): 4’ s.t. Mancini (R), 44’ s.t. Karsdorp (R)Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar (34’ s.t. Caceres), Castrovilli (6’s.t. Kokorin) , Igor (42’p.t. Biraghi); Ribery (34’ s.t. Borja Valero), Vlahovic. All. PrandelliPau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla (36’ s.t. Karsdorp) Peres (36’s.t. Smalling), Veretout (17’ s.t. Pedro), Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan (22’ s.t. El Shaarawy); Borja Mayoral. All. Fonseca.Calvarese di Teramo40’ p.t. Mancini (R), 25’ s.t. Ribery (F), 30’ s.t. Kumbulla (R)