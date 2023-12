Dopo la presa di posizione da parte di diversi club europei a seguito della sentenza rilasciata questa mattina, che ha sancito l'abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa, è arrivata la reazione del primo club italiano. Si tratta della Roma, che con un comunicato sul proprio canale ufficiale, si è schierata contro il progetto Superlega.



IL COMUNICATO - "Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L’AS Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione e in partnership con UEFA e FIFA".