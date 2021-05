IL TABELLINO

Il risultato dell’Olimpico ha tolto definitivamente la squadra di Inzaghi dalla corsa per la Champions e ha consolidato il settimo posto per la Roma. Che da questo derby è uscita con. Nei primi 40', la squadra di Fonseca non aveva mai tirato nello specchio della porta e l’unico tentativo di testa di Dzeko si era spento sul fondo., cioè con Milinkovic su splendido assist di Luis Alberto (pallonetto alto davanti a Fuzato). Non aver sfruttato quelle occasioni è stato il grande e imperdonabile errore della Lazio.Alla Roma è bastato un attacco fatto bene, il primo dei primi 45', per passare in vantaggio. L’azione è cominciata da un errore di Immobile, palla recuperata da Mancini, toccata per Bruno Peres e da quel momento azione travolgente con El Shaarawy che ha fatto saltare Marusic,Fino a quel momento il derby si era sviluppato in modo molto chiaro. Per arrivare sul fronte offensivo alla Roma serviva un lungo fraseggio, nel quale non venivano quasi mai coinvolti i due esterni, che invece saranno protagonisti nell’azione dell’1-0.che all’ultimo momento aveva preso il posto di Correa, fuori per un problema muscolare al polpaccio. Ma certo, Inzaghi non poteva lamentarsi per le assenze di fronte a Fonseca a cui mancavano Veretout, Spinazzola, Smalling, Zaniolo e Pau Lopez e dopo mezz’ora ha perso, per un altro infortunio muscolare, anche Ibanez (è entrato Kumbulla). Tante assenze hanno creato qualche problema nella costruzione della manovra per la quale Fonseca aveva scelto il giovanissimo Darboe accanto a Cristante.. La Lazio avrebbe potuto proseguire nell’attacco sulla fascia destra. In realtà, è stata la Roma ad attaccare, aumentando il ritmo e la qualità delle giocate attraverso Pellegrini, ora ben dentro alla manovra dei giallorossi.. Il tecnico laziale è intervenuto cambiando la squadra con Luiz Felipe per Lulic, Andreas Pereira per Muriqi e con Marusic spostato nel suo ruolo naturale, quello di esterno. Pereira, più agile di Muriqi, doveva servire per dare vivacità alla fase finale dell’azione. Giuste le intenzioni, deprimenti i risultati. E’ stata ancora la Roma a farsi pericolosa con Dzeko.Poco prima della mezz’ora, El Shaarawy e Pellegrini sono usciti perché neppure loro erano al meglio sul piano fisico, sono entrati Pedro e Villar. Inzaghi ha spinto ancora sull’attacco con Caicedo e Fares per Radu e Marusic e difesa a quattro. Ma la Lazio era spenta, a differenza della Roma che in questo secondo tempo sembrava incontenibile., e sempre per un fallo sull’incontenibile bosniaco, al 42'. In dieci, la Lazio ha lasciato lì anche le sue ultime vaghissime speranze. La Roma dominava: la cattiveria, la rabbia, la velocità che spesso sono mancate alla squadra in questa stagione sono riaffiorate in modo prepotente nell’ultimo derby di Fonseca.43' Mkhitaryan, 78' Pedro43' DzekoFuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez (37' Kumbulla), Bruno Peres (45' Santon); Darboe, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini (70' Villar), El Shaarawy (70' Pedro); Dzeko (82' Mayoral). All.: Fonseca.Reina; Marusic (72' Fares), Acerbi, Radu (72' Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic (84' Akpa Akpro), Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. All.: S. Inzaghi.Acerbi all'87Peres, SantonPairetto