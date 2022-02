Alla ricerca di talenti. Opportunità in giro per l’Europa e non solo, la Roma è molto attenta alle occasioni e c’è un nome seguito nella lista giallorossa già da diversi mesi. Si tratta di Joan Ruiz, centrocampista classe 2003 del Villarreal tra i gioielli più interessanti nella cantera del Submarino Amarillo. Da tempo c’è una trattativa con il Villarreal per il rinnovo del contratto ma l’accordo ormai è irraggiungibile: niente intesa sulle cifre e sul progetto futuro, Joan Ruiz si guarda attorno e le offerte non mancano.



ALLA FINESTRA - In fila c’è anche la Roma, che ha monitorato questo ragazzo già dal pre-pandemia nel gennaio 2020 per poi continuare a seguire sviluppi, crescita e potenziale di Ruiz. Protagonista con il “Juvenil A” del Villarreal, Ruiz è aperto ad un’esperienza all’estero e la Roma dovrà presto decidere se investire su di lui come colpo a costo zero, altrimenti potranno inserirsi altri club che hanno già preso informazioni. Corsa aperta, talento sul mercato: la Spagna può esportare ancora gioielli in Serie A…