La Roma si iscrive alla corsa per Malcom, esterno offensivo del Bordeaux seguito anche dall'Inter. Secondo Sky Sport, il club giallorosso ha allacciato i primi contatti con la dirigenza del club francese, che sente anche l'Everton, altra pretendente per il brasiliano. Del futuro di Malcom ha parlato anche il suo allenatore Gustavo Poyet a L'Equipe: "Sta succedendo qualcosa in riferimento a Malcom. Non è ancora fatta al 100%, ma la situazione è in divenire. Oggi (mercoledì, ndr) non ha giocato proprio per questo motivo (in riferimento all'amichevole col Saint-Etienne, ndr), se non partirà entro sabato parteciperà alla sfida contro l'Union Berlino. Everton? Sono in tanti su di lui…".