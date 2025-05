La Roma sul caso Zaniolo: “Ha urinato nel nostro spazio e colpito fisicamente Almaviva e Litti”

Getty Images

Nuovo capitolo della vicenda che nella serata di ieri ha coinvolto Nicolò Zaniolo. Dopo le scuse del giocatore attraverso il suo profilo Instagram, la Roma ha rilasciato una dura dichiarazione raccontando la sua versione dopo aver approfondito l’episodio

“A seguito di un’approfondita indagine sui fatti, l’AS Roma rilascia la seguente dichiarazione aggiornata” si legge su una nota ufficiale.



“La sera del 26 maggio, al termine della semifinale Primavera Fiorentina-AS Roma disputata al Viola Park, Nicolò Zaniolo (giocatore della prima squadra della Fiorentina) ha fatto irruzione illegalmente nell’area degli spogliatoi della Roma, accompagnato da un conoscente, nonostante fosse privo di accredito.

IL MESSAGGIO DI SCUSE DI ZANIOLO

Secondo quanto riportato da testimoni, Zaniolo appariva visibilmente alterato.. Litti era reduce da un intervento chirurgico alla spalla. Entrambi i giocatori sono stati ricoverati in ospedale: Almaviva ha ricevuto una prognosi di 10 giorni, Litti di 21 giorni.L’AS Roma esprime totale solidarietà ai propri giovani calciatori ed è. Confidiamo che le istituzioni competenti agiscano con decisione per garantire giustizia e tutelare i valori del calcio italiano”.

Al di là dell'episodio la Fiorentina aveva già deciso di non riscattare Zaniolo dal Galatasaray (aveva il diritto a 15 milioni), ma quello che è accaduto in occasione della prima semifinale del campionato Primavera – che si disputava a Viola Park – rischia di generare ben altro tipo di problemi per il calciatore.