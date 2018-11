La Roma pensa di cedere Schick a gennaio. Con la formula del prestito in Italia, dove potrebbe tornare alla Sampdoria, ma interessa pure al Bologna. Oppure a titolo definitivo all'estero. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante ceco piace all'Arsenal, alla ricerca di un attaccante dopo l'infortunio di Welbeck e che potrebbe offrire in cambio Ramsey. Però il centrocampista gallese è in scadenza di contratto a giugno e vuole rimanere fino al termine della stagione per poi decidere dove trasferirsi a parametro zero.