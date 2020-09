Edin Dzeko potrebbe veramente lasciare la Roma. Mai come in queste ultime ore si parla insistentemente dell’addio del bosniaco. Sul 34enne giallorosso è noto l’interesse del neo-allenatore della Juventus Andrea Pirlo e la dirigenza bianconera potrebbe sferrare presto l’offensiva per portarlo alla Continassa. La vicenda trova conferma tra i betting analyst, dove nei giorni scorsi era stata aperta la scommessa sulle possibili destinazioni dell’attuale capitano della Roma. Le quote , rileva Agipronews, sono ora cambiate in maniera significativa e in sensibile discesa c’è appunto l’ipotesi Juventus, che da 3,00 passa a 2,10. Chissà se Paratici riuscirà a chiudere la trattativa in tempi stretti e regalare un altro colpo a Pirlo dopo McKennie, Arthur e Kulusevski.