La Roma batte l'Inter 2-1 e vince lo scudetto Under 17 di Serie A e B 2022-23. Quella conquistato oggi è l'ottavo titolo tricolore di categoria per i giallorossi che riportano lo scudetto nella Capitale a distanza di due anni dall'ultima volta.



È l'Inter a partire forte portandosi in vantaggio con Mosconi che svetta su calcio d'angolo. I giallorossi di Ciaralli reagiscono e con Feola su calcio piazzato riequilibrano il match. Al 25' in contropiede è Nardozi, innescato da Mannini (in foto con la maglia dell'Italia) a ribaltare la gara con il 2-1 che regge fino al triplice fischio finale.