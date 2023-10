Nell’Olimpico gonfio di folla, di umori e di amore,apre la strada alla Roma verso la vittoria sul Frosinone e versouna posizione di classifica meno umiliante. Quasi allo spirare delmatch, il capitanometterà il timbro alla vittoriagiallorossa con un bel gol, proprio un istante prima di esseresostituito causa benzina finita da Aouar.. Ma il calcio è il calcioe vince chi fa gol., accettando la supremaziadi gioco dell’avversaria, chiudendosi nella propria trequarticampo non appena passata in vantaggio (21’ del primo tempo)per sfruttare l’ottima vena di Dybala (suoi gli assist dei due gol) eil sacrificio tattico e podistico di Pellegrini. Conallorché la squadra di Mou aveva rinunciato a giocare, affidandosialle ripartenze concesse in campo largo dal Frosinone, costretto aconcedere spazi nel tentativo di rimontare.. Ma anche così la mano disi vede. Eccome. L’ex calciatore ed allenatore romanista speravadi liberarsi dalla carie che lo tormenta da quando venne licenziatononostante il terzo posto e la semifinale di Champions.La zampata mancina di, su assist al bacio di Dybala,azionato dal rilancio profondo di Mancini, mette il sigillo al primotempo di una. Poco gioco, molti, troppi lanci lunghi da dietrosul Mandingo barbuto, Dybala e Pellegrini a dannarsi l’anima per“legare” tra centrocampo e attacco, un mare di facili disimpegnidal basso falliti., a cavallo del breakdel colosso nero. Bel Frosinone, comunque, manovra fluida, igiocatori si scambiano ruoli e posizioni in campo rendendo la vitadifficile a Bove e Paredes, nonché ai difensori romanisti.Barrenechea, Soulé e Mazzitelli (costui romano e romanista)giocano mille palloni, gli esterni bassi Okoli e Oyono spingono atutta forza,Il Frosinone paga pegno anche perché inciampa nell’infortunio diRomagnoli, vigile guardiano di Lukaku (aveva iniziato giàacciaccato) e con l’ingresso di Brescianini a centrocampo, earretramento di Monterisi, torna al prediletto 4-3-3- di DiFrancesco. Abbandonando l’iniziale 4-3-2-1.: un mancino al fulmicotone diLukaku assorbito dai pugni di Turati e molto possesso palla delFrosinone che non trova sbocchi in area di rigore.. Per il resto, ordinariaamministrazione e le solite,Monocorde e meno divertente la ripresa. Frosinone giocafraseggia e mangia campo alla Roma, ma non conclude mai versola porta di Rui Patricio.e ispira le repliche non frequenti ma puntute dei giallorossi. Al 12’con una magia dalla linea di fondo l’argentino costringe Monterisia sfiorare l’autogol e subito dopo impegna in uscita rotolonil’agile Turati. Mancini rifila una gomitata in volto a Mazzitelli(vecchie ruggini?) ma l’arbitro non vede e non provvede.Entrano Cheddira e Caso per Cuni e Baez, forze fresche perl’assalto finale del Frosinone.- Mou risponde tirando fuoril’esausto Karsdorp per Kristensen.Quasi allo scadere dei 90’,Dybala pennella dalla trequarti mancina un calcio di punizione sulpalo lungo di Turati sulla parabola golosa si avventa l’esaustoPellegrini (stava per essere sostituito da Aouar) e sbatte nel saccoil pallone del raddoppio. Il Var certifica la sua posizione regolare.. C’è tempo anche perun curioso fuoriprogramma, l’arbitro Marchetti cade a terracontuso in uno scontro fortuito con Aouar. Massaggiatori incampo a prendersi cura del polpaccio dolorante e dopo 3’ siriprende a giocare per otto minuti oltre il 90’. A quel punto lagara aveva già detto tutto quello che aveva da dire. Mou siapplaude e se ne va in pace. I Friedkin padre e figlio in tribunatirano un sospirone di sollievo.