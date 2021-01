Precipitato assieme alla sua Roma ad un millimetro dalle fiamme dell’inferno, Paulo. Il gol di Pellegrini al minuto 91 del match contro lo Spezia, infine piegato sul 4-3, è il. Il tecnico portoghese evita (per ora) il licenziamento in tronco ma, Friedkin padre e figlio, a confermargli la fiducia anche per il futuro., il neo dg Tiago Pinto pensa a Jardim, la società valuta un traghettatore (Mazzarri o Montella), insomma le acque restano agitatissime.. La squadra ha giocato attanagliata dalla paura, altrimenti non si spiegherebbero gli svarioni in difesa che hanno permesso allo Spezia di segnare il primo e il terzo gol. Al 24’ del pt, un rimpallo fra Kumbulla e Karsdorp ha liberato al tiro Farias , Lopes ha schiaffeggiato il pallone depositandolo sul piede di Piccoli che l’ha appoggiato in rete per l’1-1 che pareggiava il primo gol di Borja Mayoral.- assieme al compare di ruolo, Kumbulla ha vissuto un pomeriggio da incubo - ha dato via libera all’ex Verde, per la facile battuta a rete che ha siglato in extremis il 3-3.Il match a quel punto sembrava consegnato agli archivi., con lo Spezia sbilanciato in avanti, ha costruito l’assist di Bruno Peres per. Non sarà sfuggito che nessuno dei giocatori dopo il gol-vittoria, è accorso ad abbracciare Fonseca. La squadra sarà con lui, come aveva giurato il tecnico alla vigilia, tuttaviae se non ci si affretta a rimettere a posto il coperchio il percorso sarà cosparso di altre stazioni dolorose. Primo problema:Se i Friedkin hanno fiducia in lui, lo difendano pubblicamente. Altrimenti meglio cambiare immediatamente cavalli e diligenza.Se non lo fosse sarebbe un ulteriore argomento contro Fonseca. Lui può essere liquidato Dzeko, no., se non avesse proceduto a corrente alternata: grandi strappi e lunghe dormite, condite da errori difensivi macroscopici. La maledizione dello Spezia ad un certo punto sembrava dovesse riavverarsi, facendo esplodere un malessere che covava da tempo; una mina innescata dalla cocente batosta subita nel derby e deflagrata appunto al cospetto della squadra di italiano.(e la seconda dall’1-3) l’effimero vantaggio prodotto dalla Roma grazie alla doppietta di Borja Mayoral e al gol di Karsdorp, pareggiati dalle reti di Piccoli (subito dopo uscito per infortunio e sostituito da Galabinov), Farias e Verde, costui subentrato a Gyasi. La lotteria l’ha infine vinta Pellegrini, con lo Spezia stordito dalla gioia del pari riagguantato allo scadere del match, colto in colpevole rilassamento difensivo, anziché ben rinserrato nella propria area di rigore a difendere il risultato., a volte anche con eccessiva spavalderia, guidato dal giovanissimo talento Agudelo (in prestito dall’Inter) che dirige l’orchestra con perizia e alcuni inevitabili errori di gioventù. La difesa a tre è spesso saltata in breccia, infilata sugli esterni, ma la Roma con Carles Perez, Pellegrini & C ha fallito il colpo del ko Pur fra amnesie ed errori la Roma aveva fatto bene con le penetrazioni a destra di Karsdorp e di Spinazzola a sinistra, assistito a meraviglia da un intraprendente Pellegrini, il migliore dei suoi per spirito combattivo e giocate. Nonostante la doppietta,Al culmine una settimana di nervi a pezzi,, malamente camuffata dal dubbio infortunio attribuito al capitano (il tecnico lo voleva degradare e non ha neppure convocato), con la squadra ammutinata a difesa dell’ormai ex team manager Gomber, licenziato dai Friedkin in tronco per la che figuraccia delle sei sostituzioni di coppa Italia; con la tifoseria sul piede di guerra e i Friedkin decisi a non concedere altre prove d’appello alla loro bizzarra compagnia di giro,. Un attimo di tregua per riordinare le idee e ripartire. La classifica non è affatto male, in settimana tornerà a casa El Shaarawy, sebbene il rinforzo servirebbe come il pane in difesa dove si ballano tanghi, mazurke e polke e si beccano gol da dilettanti. Ma come si dice, non si può avere tutto e subito.: 17′, 53′ Mayoral, 24′ Piccoli, 55′ Karsdorp, 59′ Farias, 90’ Verde, 92’ Pellegrini: 17, Pellegrini, 53’ Veretout, 55’ Spinazzola, 59’ Galabinov, 92’ Bruno PeresAmmoniti: Chabot, Mayoral, Bruno Peres, Pellegrini: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp (80′ Peres), Veretout, Villar (67′ Cristante), Pellegrini, Spinazzola; Perez (89’ Diawara), Mayoral. All.: Paulo Fonseca.: Provedel; Dell’Orco (58′ Bastoni), Terzi, Chabot (80′ Erlic), Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore (58′ Acampora); Gyasi (80′ Verde), Piccoli (33′ Galabinov), Farias. All.: Vincenzo Italiano.: Pairetto