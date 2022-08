Il mercato estivo da sogno e l'entusiasmo post Shakhtar mettono il turbo alla Roma nelle previsioni sul prossimo campionato. A pochi giorni dal via alla Serie A, i giallorossi sono i più scelti nelle scommesse sullo scudetto: gli innesti di lusso e le prestazioni crescenti avevano portato a un progresso netto già nelle valutazioni "razionali" dei bookmaker, con la quota passata da 15,00 a 8,50 su, ma soprattutto Mourinho e i suoi hanno raccolto il 50% delle preferenze totali tra gli scommettitori. In attesa dei primi riscontri sul campo, l'unica squadra a tenere testa alla Roma è la Juventus, al momento prima scelta in quota a 2,45 e con circa il 30% delle giocate dalla sua parte. Snobbate per ora Inter e Milan (rispettivamente a 2,50 e 4,00), entrambe sotto il 10% delle scelte, mentre è il Napoli a pagare il costo più alto di un calciomercato difficile: l'offerta si è infatti alzata da 7,75 a 14,00, con solo l'1% delle scelte. Di poco davanti a Spalletti c'è anche la Lazio di Sarri, a quota 31,00 e al 2% delle preferenze.