Roma, Lukaku non è più lui senza Mourinho: la svolta tattica e i numeri della crisi

La nuova Roma di Daniele De Rossi sta volando: un gioco offensivo e propositivo combinati ad una migliore condizione fisica e ad un ritrovato entusiasmo sono tra gli elementi principali di questa rinascita giallorossa. I risultati sono la conferma di quanto appena detto: 5 vittorie in 6 partite di campionato (unica sconfitta contro l'Inter dei record), oltre ad essersi qualificata agli ottavi di Europa League eliminando ai rigori il Feyenoord. Non è pero tutto oro quello che luccica: mentre Paulo Dybala sta continuando a mostrare lampi di classe e ricordando ,qualora ce ne fosse bisogno, che quando sta bene fisicamente è uno dei calciatori più decisivi in circolazione, il suo compagno di reparto Romelu Lukaku si è bloccato. I numeri delle ultime uscite in campionato testimoniano una crisi del gol per il bomber belga: 1 gol nelle ultime 9 partite di Serie A, decisamente pochi per uno come lui.



DENTRO LA CRISI - Il cambio di modulo può aver evidenziato maggiormente questo calo, dal momento che il 4-3-2-1 di De Rossi esalta il possesso palla (solamente contro l'Inter si è andati lievemente sotto il 50%) e il fraseggio e non è un caso che Pellegrini sia tornato ad incidere negli ultimi 15 metri. In questo contesto un attaccante è chiamato anche a legare i reparti e abbassarsi per dialogare, non proprio la caratteristica migliore di Lukaku nonostante il buon 73% di precisione passaggi in stagione. In un 3-5-2, sistema di riferimento di Mourinho, invece vengono esaltate di più le sue qualità avendo più spazio da attaccare alle spalle delle linee difensive sfruttando la sua velocità abbinata allo strapotere fisico. Chiaro che il motivo non è strettamente legato a questo, se si pensa che nell'ultima uscita il terzo gol di Dybala venga proprio da uno scambio con l'attaccante belga, abile nel mandare la Joya in porta. Bisogna anche dire che spesso è Dybala ad abbassarsi e collegare i reparti, essendo un maestro nel farlo; ciò potrebbe consentire al gigante belga di muoversi principalmente negli ultimi metri. Ma tenendo maggiormente il possesso palla si trovano giocoforza squadre più attendiste nella trequarti che devono essere scardinate tramite la manovra e gli scambi rapidi, lasciando poco spazio dietro la linea difensiva. Infatti il numero degli XA(assist previsti) di Lukaku è diminuito rispetto le passate stagioni: 1.1 in quella attuale a fronte del 2.9 della passata stagione e soprattutto del 5.4 dell'Inter di Conte. Nelle ultime 3 uscite è diminuito anche il numero dei tiri tentati: 0 contro il Torino da subentrato, 1 contro il Frosinone 1 contro l'Inter. Tuttavia l'occasione per sbloccarsi Lukaku l'ha avuta proprio contro la sua ex squadra ma si è lasciato ipnotizzare da Sommer. Sicuramente ci vorrà anche del tempo per adattare questo modulo alle sue caratteristiche.

Già da domani, quando i giallorossi saranno attesi dal Monza si avranno altre risposte: i giallorossi vogliono continuare la rincorsa Champions ed hanno necessariamente bisogno del Lukaku di inizio stagione per crederci maggiormente. Il calendario potrebbe essere favorevole alla squadra di De Rossi, che dovrà fronteggiare Monza, Fiorentina, Sassuolo e Lecce nei prossimi match.