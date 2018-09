La Romania ancora una volta sulle spalle della famiglia Hagi: questa volta non si tratta della nazionale maggiore e di Gheorghe ma di quella Under 21 e del figlio Ianis. Che vuole riportare la nazionale rumena ad un Europeo di categoria, 20 anni dopo l'ultima partecipazione.



EUROPEO 20 ANNI DOPO - Da Lobont e Contra a Radu e Puscas, dunque: la squadra di Radoi sta stupendo tutti nelle qualificazioni, al primo posto in un difficile girone con Portogallo e Bosnia. Tante le perle messe in mostra finora: dal gol su calcio d'angolo dell'ex Fiorentina Hagi contro la Bielorussia alla parata fondamentale del portiere ex Inter e attualmente al Genoa Radu su un rigore calciato al 90', fino all'incredibile vittoria contro il Portogallo, in trasferta e in nove uomini.Il bilancio ad ora parla di quattordici punti realizzati e primo posto nel girone: siamo solo all'inizio, ma la Romania può tornare a sognare in grande. Chissà, magari già in Italia l'anno prossimo..