Stop alla gelosia nello spogliatoio. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, il Manchester United è pronto a rivedere le proprie politiche economiche relative agli stipendi. L’idea dei Red Devils, rivela il Sun, è quella di introdurre una sorta di Salary Cap: gli ingaggi, big compresi, non dovranno superare i 180.000-200.00 sterline a settimana.



Un modo per abbassare anche il monte stipendi, arrivato a quota 228 milioni di euro di sterline, non a caso il più ricco di tutta la Premier League. E senza la qualificazione in Champions League (attualmente lo United è quarto in classifica) gli stipendi potrebbero essere ulteriormente ridotti. Già ribattezzata in patria ‘Ronaldo Rule’, tale scelta del club inglese potrebbe impattare pesantemente sul tema rinnovi: a rischio c’è il futuro di Marcus Rashford, corteggiato dal Psg, e in scadenza a giugno 2024. I francesi sarebbero pronti a mettere sul piatto la bellezza di 850.000 sterline a settimana, più di quattro volte tanto il tetto imposto dal Manchester.