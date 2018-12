"Ormai quella J è come la N e la Y degli Yankees". Parole di chi, con lae nellaè cresciuto: Claudio. E ormai è cosi: pensi alla, pensi alla società bianconera. Anche inse ne sono accorti, con la lache ha portato bene aicontro i, tanto bene che la franchigia di Brooklyn era entrata in striscia positiva con 7 vittorie consecutive. E il mondo parallelo a quello del campo, fatto di marketing e brand, continua a espandersi, terra di conquista eterna, sconfinata e senza freni sul quale la Vecchia Signora sta pian piano mangiando terreno alle avversarie europee con un nuovo accordo Adidas in mano.- 408 milioni di euro fino al 2027! Le tre strisce vogliono contribuire alla crescita bianconera. Sefu lo sponsor dei due anni di Capello, della B e della rinascita,sembra essere quello del consolidamento del potere in Italia e della voglia di vincere nella campagna europea. Partendo dal nuovo accordo stipulato tra la casa di abbigliamento tedesca e la Juve,Non solo quelle griffate Adidas, ma tutte, di tutti i colori, dal bianconero classico al rosa di vecchia memoria, passando dal gialloblù torinese, con quelle stelle sulle spalle che ricordano l'ultima Juve vincente in Europa.@AngeTaglieri88