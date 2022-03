Si chiama Mila Suarez una delle protagoniste della nuova stagione de "La Pupa e il Secchione show" condotto da Barbara D'Urso e che ha visto il via nella serata di martedì. La bellissima modella marocchina, famosa in passato per le storie d'amore con Fabrizio Corona e con Alex Belli, oltre che nota tifosa del Milan, ha dato spettacolo prima con un abito bianco con trasparenze che lasciavano intravvedere tutta la sua bellezza.



E poi con un litigio in diretta con Soleil Sorge, come lei ex concorrente del Grande Fratello, ma presente in studio con un ruolo nella giuria del programma. Le due non se le sono mandate a dire con Mila che ha chiuso il diverbio sulla relazione con Alex Belli con un netto: "Stai zitta che cambi più uomini che mutande".



La conoscevate? Eccola nella nostra gallery.