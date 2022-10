Incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, tra il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio la Russa, e il sindaco Giuseppe Sala sul progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La Russa ha presentato al sindaco, nel corso di un incontro durato circa mezz'ora, la sua proposta di mantenere due stadi in città e quindi di non abbattere San Siro in seguito alla costruzione del nuovo impianto. "Il sindaco è stato molto cortese, ha esaminato con attenzione, oltre che con cortesia, la nostra proposta della terza soluzione: mantenere in vita San Siro e non deflettere dalla costruzione del nuovo stadio, esattamente come deciso, quindi con la stessa cubatura. Mi ha detto che ne parlerà con le società e lo ringrazio per la cortesia con cui ha mostrato attenzione verso questo progetto. L'ho presentato oggi, era il momento giusto, perché fuori dalla campagna elettorale e prima della scelta del nuovo governo, una fase neutra per offrire una soluzione per la nostra Milano. Il progetto dei due stadi verrà presentato anche al dibattito pubblico che ha preso il via la scorsa settimana".